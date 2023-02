Eros Ramazzotti | “Aurora sbarcherà nella musica | io ho ritrovato l’amore”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il cantante è impegnato con il suo tour in giro per il mondo, ma sta vivendo un momento felice anchesua vita privata e non vede l'ora di diventare nonno. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Momenti che restano così… impressi nella mente ??” Reunion familiare sul palco di #MichelleImpossible. Che bello v… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti: «Papà Eros? Ecco la sua reazione quando gli ho detto che aspettavo un bambino» - OE3 : 09:16: 'Cose della vita' von Eros Ramazzotti - infoitcultura : Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e il retroscena sulla gravidanza di Aurora - infoitcultura : Michelle ospita Eros Ramazzotti: “Avevo detto: mamma, quest’uomo lo sposerò” -

Sembra ormai di buon auspicio per Michelle Hunziker dare il via al suo programma con la presenza die anche ieri sera è successo lo stesso. Sul palco della prima puntata di Michelle Impossibile è salita parte della famiglia della padrona di casa e, in particolare, l'ex marito...E' dolcissimo il racconto di Aurorache svela come ha detto a papàche era incinta e che sarebbe presto diventato ...

Eros Ramazzotti: Se mio nipote si chiamasse Eros sarei felice. Io di nuovo padre Non lo escludo Fanpage.it

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma o amicizia Elle

Gloria Antognozzi presenta Eros Ramazzotti sul nuovo numero di Oggi in edicola Corriere TV

Michelle Hunziker e il rapporto con Eros Ramazzotti TGCOM

Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora: il trio riunito per scaldare ancora una volta i cuori dei fan. A "Michelle Impossible" - seconda edizione del programma della conduttrice ...Il duetto tra Eros e la figlia Aurora Ramazzotti ha emozionato tutti. Michelle Hunziker, commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime Ieri sera è andata in onda la prima puntata dello show ...