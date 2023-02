Eros Ramazzotti: “Aurora sbarcherà nella musica, io ho ritrovato l’amore” (Di domenica 19 febbraio 2023) É un periodo particolarmente intenso quello che si trova a vivere Eros Ramazzotti, che si trova al momento ad Amsterdam, terza tappa europea del suo World Tour, partito da Los Angeles il 30 ottobre 2022 e che proseguirà fino ad agosto con centro concerti in giro per il mondo. La fatica è certamente tanta, ma lui non sembra minimamente risentirne pur avendo quasi 60 anni (li compirà a ottobre 2023), ma anzi sembra avere energie tipiche di un ragazzino. A dargli entusiasmo non può che essere anche quello che sta accadendo nella sua vita privata. A breve, infatti, sarà nonno per la prima volta grazie ad Aurora, la sua primogenita e non vede l’ora di conoscere suo nipote. Questa nuova esperienza non può che emozionarlo: “Mi diverte pensare che sarò nonno – ha detto in un’intervista a Il Messaggero –. Quando ... Leggi su diredonna (Di domenica 19 febbraio 2023) É un periodo particolarmente intenso quello che si trova a vivere, che si trova al momento ad Amsterdam, terza tappa europea del suo World Tour, partito da Los Angeles il 30 ottobre 2022 e che proseguirà fino ad agosto con centro concerti in giro per il mondo. La fatica è certamente tanta, ma lui non sembra minimamente risentirne pur avendo quasi 60 anni (li compirà a ottobre 2023), ma anzi sembra avere energie tipiche di un ragazzino. A dargli entusiasmo non può che essere anche quello che sta accadendosua vita privata. A breve, infatti, sarà nonno per la prima volta grazie ad, la sua primogenita e non vede l’ora di conoscere suo nipote. Questa nuova esperienza non può che emozionarlo: “Mi diverte pensare che sarò nonno – ha detto in un’intervista a Il Messaggero –. Quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Michelle Hunziker torna con 'Michelle Impossible & Friends': Eros Ramazzotti è il primo degli amici… - DESIFOTOLISBOA : Now playing eros ramazzotti - Un Angelo Non È by Eros Ramazzotti! - mairn_pap : RT @MariaevaMev: Eros Ramazzotti - Un'Altra Te (Live) - infoitcultura : Hunziker in Michelle Impossible & Friends: nella prima puntata c'è anche Eros Ramazzotti - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Sta Passando Novembre -