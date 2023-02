Eni | il nuovo piano al 2026 fa rotta su sicurezza energetica e zero emissioni

Cosa vuol dire questo carico per Israele e per la nuova geografia del Mediterraneo Ilruolo ... come quelli scoperti dall'. Porta strategica Nelle ultime due settimane si sono svolti due ...Per lui si è parlato più volte di ungiro in pista ma l'ipotesi sembra naufragata per una ...a catena che vedono coinvolti Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) ed. Più di un ...

Eni, il nuovo piano al 2026 fa rotta su sicurezza energetica e zero ... Il Sole 24 ORE

Marghera (VE), gli ambientalisti contestano il progetto del nuovo inceneritore ENI RaiNews

Più pagamenti digitali per Eni Sustainable Mobility e Plenitude. Il gigante energetico sigla un nuovo accordo con Nexi Milano Finanza

Settant'anni fa nasceva Eni. Ecco la storia del cane a sei zampe Dealflower

Gas, Eni firma storico accordo in Libia da 8 miliardi di dollari. Meloni: «Aiuteremo i paesi ... Il Sole 24 ORE

L'impianto dovrebbe bruciare fanghi da depurazione, fino a 190mila tonnellate all'anno. Ma per i comitati è un "carico di inquinamento" impossibile ...Il viaggio di Giorgia Meloni ad Algeri è stato importante. Parlare di «Piano Mattei» significa evocare una dimensione che continua a contare moltissimo ...