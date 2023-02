Empoli | Zanetti | «La classifica non ci fa stare tranquilli»

Leggi su calcionews24

Le parole di Paolo, allenatore dell', dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. I dettagli Paoloha parlato ai microfono di DAZN dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina ed. PAROLE – «Il valore che m'interessa è quello di giugno. Ci tengo che la squadra cresce e soprattutto che ogni settimana lavori per aumentare il livello. Abbiamo un'ottima posizione di, ma non ci lascia, non possiamo rilassarci. Abbiamo altre battaglie, oggi ne abbiamo superata una indenni e abbiamo preso un buon punto».