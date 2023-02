Empoli | tegola per Zanetti | squalifica per un giocatore in vista del Napoli

... salva Luperto sulla linea ma tutto fermo perchè è stato ravvisato un fallo in attacco 14'...e Ikoné per Venuti e Saponara PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo con il vantaggio dell'...Non si tratta in ogni caso di una, si può parlare al massimo di due o tre settimane in ... l'ultimo acquisto della sessione invernale di mercato, arrivato dall'in realtà per sostituire ...

Derby di Toscana infuocato! La sintesi dei primi 45' di Fiorentina ... numero-diez.com

Juventus Primavera, squalifica per Buscè: il tecnico dell'Empoli salterà la sfida contro i bianconeri Tutto Juve

Tegola Raspadori: rischia di saltare 8 partite, ecco quando può tornare Tutto Napoli

Tegola sul Verona, per Henry è rottura del crociato destro: starà fuori almeno sei mesi La Gazzetta dello Sport

Empoli, mistero Destro: le ultime sulle condizioni dell'attaccante FantaMaster

Al 39' tegola per la Fiorentina già in svantaggio perché Milenkovic chiede il cambio per un problema fisico. Italiano è così costretto a fare il primo ...Brutta tegola per l'Empoli, prossima avversaria della Juventus Primavera lunedì 20 febbraio alle 16.30. Di fatto la squadra toscana dovrà fare a meno del tecnico ...