Eintracht-Napoli | Spalletti ha scelto la formazione | tre cambi rispetto al Sassuolo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Archiviata la ventitreesima giornata di campionato, le attenzioni si rivolgono alla Champions League, che vedrà ilimpegnato contro l’Francoforte nell’andata degli ottavi di finale in programma martedì 21 febbraio alle 21:00. Per la gara contro i tedeschi, l’allenatore azzurro Luciano, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe giàla: dovrebbero infatti tornare dal primo minuto Mário Rui, Piotr Zieli?ski e Hirving Lozano, al posto di Mathías Olivera, Eljif Elmas e Matteo Politano, titolari contro il. Ecco dunque la probabile(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieli?ski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: ...

...00 Bologna - Monza 0 - 1 18:00 Juventus - Fiorentina 1 - 0 20:45- Cremonese 3 - 0 CALCIO - ... 4 - 1 17:30 Colonia -F. 3 - 0 CALCIO - LIGUE 1 13:00 Toulouse - Rennes 3 - 1 15:00 Angers ...Questo il programma completo che è possibile seguire in diretta su 100 100: Ore 11:00 Allenamento SSCpresso SSCKonami Training Center - Ore 11:30 Allenamento...

Eintracht super-carico, Max: “Battaglieremo col Napoli dando più del 100% con una prova speciale!” Tutto Napoli

CorSport, Salvione: “Napoli squadra fantastica capitanata da due marziani. Champions Occhio all'Eintracht” CalcioNapoli24

De Laurentiis presente con l'Eintracht: ha caricato il Napoli con una frase AreaNapoli.it

Condizioni Osimhen: martedì torna protagonista in Champions League contro l'Eintracht Francoforte CalcioNapoli24

L’UEFA ha reso nota la sestina arbitrale designata per Eintracht Francoforte-Napoli, gara di andata degli lttavi di finale della Champions League 2022-23. Questa la sestina completa di nazionalità ...Fatto sta che dopo le tre sostituzioni andate in scena venerdì in campionato con il Sassuolo, anche martedì con l'Eintracht in Champions la questione ... minuto la storica missione-quarti, perché il ...