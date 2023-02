Eintracht-Napoli | da Francoforte infiammano il match | messaggio agli azzurri!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 febbraio 2023) Archiviata la pratica Sassuolo, ildi Luciano Spalletti punta con insistenza il prossimo impegno: la sfida europea contro l’. Gli azzurri, forti di un primato ben consolidato in campionato, hanno ormai messo nel mirino la Champions League, rendendola un obiettivo dichiarato per l’immensa gioia dei propri tifosi. Osimhen(Foto: SSC) L’obiettivo più realistico sarebbe in primis quello di raggiungere, per la prima volta nella storia, i quarti di finale della competizione, ma non sarà affatto facile. Ilsi troverà davanti una squadra solida e compatta come l’, già capace in passato di eliminare compagini italiane dalle coppe europee. I tedeschi sono pronti a sfidare gli azzurri, ...