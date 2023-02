(Di domenica 19 febbraio 2023) Tra due giorni ildi Luciano Spalletti tornerà di scena in Champions League e sarà tantissima la curiosità di vedere di nuovo gliin campo europeo. Dopo lo straordinario momento di forma che ha regalato ben sette vittorie di fila in Serie A, è il momento di confermarsi anche nell’che conta. L’avversario è l’che ospiterà glimartedì 21 febbraio alle ore 21:00. La UEFA ha da poco comunicato chi sarà ilre di gara che dirigerà la sfida tra glied i tedeschi. L’arbitro perIn occasione della sfida del Deutsche Bank Park sarà l’arbitro portoghese Artur Dias. Insieme a lui gli assistenti Paulo Soares e ...

Victor Osimhen ci sarà contro l'. Non c'erano grossi dubbi ma è arrivato l'ennesimo indizio. L'attaccante nigeriano si è allenato in gruppo questa mattina . Alle spalle il timore di uno stop dopo la sostituzione ...Commenta per primo La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per- Napoli , andata degli ottavi di finale di Champions League : sarà il portoghese Artur Dias a dirigere l'incontro.- NAPOLI - martedì 21 febbraio ore 21 Arbitro : ...

Osimhen in gruppo: a Francoforte avrà 130mila motivi per segnare... La Gazzetta dello Sport

Eintracht Francoforte-Napoli, ufficiale la scelta dell’arbitro: ha già diretto gli azzurri in Europa Spazio Napoli

Eintracht Francoforte-Napoli, informazioni di sicurezza, procedure d'accesso e regolamento d'uso dello Stadio per i ... SSC Napoli

Eintracht Francoforte-Napoli sarà diretta dall'arbitro portoghese Artur Dias SSC Napoli

C'è un importante aggiornamento sul bomber nigeriano autore dell'ennesimo gol contro il Sassuolo ma che aveva fatto preoccupare tutti ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center in vista del match di martedì sera contro l'Eintracht Francoforte, andata ...