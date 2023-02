“Durante il lockdown ho cambiato vita. Nei prossimi anni sempre più persone torneranno a lavorare la terra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Ho deciso di cambiarenel 2020, nel periodo del. Volevo avere un lavoro tutto mio”. Mihaela Dinica, 36, ex operaia, oggi vive e alleva galline a Monteriggioni, comune di 10mila abitanti nella provincia senese. Ha lasciato il suo lavoro per investire tutte le sue risorse nella sua azienda agricola e agrituristica. Tutto è iniziato con la pandemia. “Abbiamo avviato i lavori appena è terminato il, acquistando gli animali e le attrezzature, aiutata solo dalla mia famiglia”. Mihaela si ritiene fortunata, perché i familiari le sonostati da appoggio. Al contrario dello Stato, aggiunge, “che non mi ha mai aiutato in alcun modo, finora”. Le difficoltà più grandi, infatti, sono state quelle economiche: “Gli aiuti arrivano solo per le grandi ditte – spiega l’allevatrice –. ...