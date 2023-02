Dumfries determinante in due episodi Il primo buono passo con l’Udinese

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Denzelè tornato titolare contro, non passando inosservato inusualmente in questa stagione. L’esterno ha determinato neglipiù decisivi della serata, ma come giudicare realmente la sua prestazione? SITUAZIONI – Ilo è stato il calcio di rigore subito. Denzelè stato lesto nel lanciarsi verso la palla vacante in area anticipando l’avversario Walace e approfittando dell’intervento falloso. Quest’azione sporadica ha portato al vantaggio nerazzurro, firmato Romelu Lukaku dopo ben sei mesi di attesa. Il secondoo in cuiè stato protagonista è arrivato nel secondo tempo. Al minuto 72è ripartita in contropiede, sorprendendo la difesa dell’Inter. Isaac Success si è ...