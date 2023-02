Due disegni originali di Leonardo esposti a Vinci

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 febbraio 2023) Duedidasaranno protagonisti nella Città di. Accadrà per la mostra "Il disegno anatomico didaal tempo del Salvator Mundi" in programma al Museo Leonardiano didal 24 giugno al 23 settembre, a cura del professor Pietro C. Marani del Politecnico di Milano, fra i massimi studiosi di, con la collaborazione della dottoressa Roberta Barsanti del Museo Leonardiano e del professore Marco Gaiani dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.Al centro dell'esposizione ci sono duein originale:da, "Miologia di arti inferiori, tre gambe" gesso rosso con contorni rafforzati a penna e inchiostro bruno su carta preparata in ...