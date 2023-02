(Di domenica 19 febbraio 2023)– Dopo la sconfitta all’Olimpico contro l’Atalanta, ladi Sarri torna alla vittoria. Lo fa sul campo della Salernitana, che regge solo per un tempo, ma nel secondo capitola sotto i colpi di un ritrovato Ciro. Nel finale di partita Luis Alberto sbaglia un calcio di rigore. In aggiornamento…

Il Pennarossa incassa ilmontante dei gialloverdi che in avvio di ripresa calano anche il ... in maniera anche clamorosa: Bruma crossa dal fondo, tutta la difesa giallorossonera resta...Pigliacellie incolpevole. 1 - 1 al Barbera, tutto da rifare per i rosanero. 27' Calcio di ... 13'cambio nel Palermo: escono Tutino e Saric ed entrano Di Mariano e Broh. 11' Brunori col ...

Doppio Immobile, la Lazio sbanca Salerno. Cabral salva la Fiorentina nel finale Tuttosport

La Lazio batte la Salernitana con doppio Immobile. La Viola non vince più Calcio in Pillole

Doppio Immobile, la Lazio sbanca Salerno Il Faro online

Nel registro la vendita di un immobile altrui non realizza un doppio ... Eutekne.info

Immobili di lusso, il mercato torna a premiare Roma. E con Expo 2030 può vincere la sfida con Milano RomaToday

Una doppietta dell'attaccante biancoceleste regala tre punti alla squadra di Sarri. Italiano trova nei minuti conclusivi l'1-1 ...All'Arechi la Lazio batte la Salernitana 2-0 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. All'Arechi la Lazio batte la Salernitana 2-0 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. Il piano-gar ...