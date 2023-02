(Di domenica 19 febbraio 2023) “Io nutro una grande ammirazione. In tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per, mi è“. Ospite aIn,viene chiamato a commentare le recenti dichiarazioni di, che a sua volta interpellato a proposito del clamore suscitato a Sanremo dal cantante di Made in Italy ha affermato: “Non è colpa di, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance, una velleità. Finché c’è questa mentalità assolvo questi ragazzi, ma mandare in scena persone che non hanno ...

... girone B ANCONA -19 febbraio, allo Stadio 'Del Conero', andrà in scena Ancona - Olbia, ... F., LaL., Sueva G., Travaglini C., van der Want M. (Portiere), Zanchetta F. Reti: Ammonizioni:...... i rossoneri vanno in gol con Costa, Ogunseye e Petermann FOGGIA -19 febbraio allo stadio ... Carbone L., D'Agostino G., Gerbo A., Maselli S., Moreschini P., Peluso M., Picardi M.,A., ...

Il caffè della domenica: Rosa o nero TifosiPalermo

A “Domenica In” Gianluca Grignani, i Coma_Cose e Rosa Chemical Tv Sorrisi e Canzoni

Domenica In: Rosa Chemical, Albano e Francesco Arca tra gli ospiti ... Movieplayer

Domenica In: oggi gli ospiti sono Albano, Rosa Chemical e altri reduci di Sanremo La Gazzetta dello Sport

Domenica In, Rosa Chemical replica a Renato Zero: “Mi è dispiaciuto leggere quelle cose” Il Fatto Quotidiano

Rosa Chemical è stato uno degli ospiti di Domenica In. Il cantante, che ultimamente è stato molto al centro dell'attenzione, ha raccontato la sua concezione di musica e arte ...Ho imparato a parlare bene l’italiano proprio dai programmi televisivi». Rosa Chemical a Domenica In: «Le parole di Renato Zero su di me mi hanno ferito. Ho una gran stima di lui» Andrea Delogu non ha ...