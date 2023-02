Domenica In | Gianluca Grignani perde sangue dal naso in diretta | pubblico spaventato

(Di domenica 19 febbraio 2023)Grigani oggi 19 febbraio è stato ospite nel salotto di Mara Venier. Anche in questo appuntamento la conduttrice ha dedicato largo spazio a Sanremo invitando diversi cantanti.si è lasciato andare ad una lunga intervista e proprio durante laad alcuni telespettatori non è passato inosservato un particolare inquietante. Al musicista è L'articolo proviene da KontroKultura.

La puntata di oggi diIn , 19 febbraio, ha visto tra gli ospiti anche il cantautore milanese reduce da Sanremo. ... AGrignani usciva sangue dal naso , non in maniera copiosa e ...In Mara Venier ha chiesto aGrignani come sia possibile che lui non abbia vinto il premio della critica. Intervista aIn,Grignani ha ripercorso la sua esperienza al Festival di Sanremo 23, parlando della sua canzone, della sua carriera e del rapporto con i suoi fan. Mara Venier ha chiesto al ...

A “Domenica In” Gianluca Grignani, i Coma_Cose e Rosa Chemical Tv Sorrisi e Canzoni

Domenica In: oggi gli ospiti sono Albano, Rosa Chemical e altri reduci di Sanremo La Gazzetta dello Sport

Domenica In e Da noi… A ruota libera: gli ospiti del 19 febbraio Libero Magazine

Gianluca Grignani, ancora uno show a Domenica In: lascia il microfono e balla con Mara Venier leggo.it

A Domenica In Grignani smette di cantare in playback e balla con ... Novella 2000

In ultimo oggi, come segnalato da diversi spettatori di Domenica In, ha perso sangue dal naso durante l’intervista concessa a Mara Venier. Gianluca Grignani, problemi da Mara Venier: “Cosa stavo ...Domenica In, il cantante deluso dal mancato riconoscimento ... Al Festival di Sanremo, invece, Gianluca Grignani ha portato il brano Quando ti manca il fiato, lettera al padre distante e poco presente ...