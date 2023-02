Dice l' autore | tutti in fondo mentiamo | «Ognuno si autorappresenta in un' altra maniera | pensiamo a come anche i ricordi spesso vengano manipolati per dare di sé un' immagine più acconcia »

Leggi su iodonna

(Di domenica 19 febbraio 2023) È tragicomica l’avventura di Nicola, di professione nessuna e tutte: bugiardo patologico, inventa identità pregiate per far breccia nel cuore delle ragazze. Le bugie si gonfiano fino a travolgerlo. Ma prima del botto riuscirà a vivere tre vite immaginarie: da scrittore, direttore d’orchestra e medico con tanto di romanzo in via di pubblicazione (lui che non ha mai scritto nulla), di concerto all’Opera (lui che non conosce la musica) e assistenza ai pazienti (lui che non è neppure laureato). Ermanno Cavazzoni vive a Bologna, dove ha insegnato all’Universita?.di romanzi e racconti, dal suo Poema dei lunatici Federico Fellini ha tratto il soggetto de La voce della luna. Foto: AGF EDITORIAL Una storia paradossale, certo, peròuno specchio che ingrandisce ma non deforma, perché,l’, ...