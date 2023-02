Detenuti al 41 bis | le Asl responsabili delle cure

(Di domenica 19 febbraio 2023) Due scelte diverse. Se, per farlo riprendere dal deperimento legato al suo sciopero della fame, Alfredo Cospito è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, per il boss mafioso...

Gli anarchici si sono riuniti in Largo Argentina, piazza Trilussa e Campo dè Fiori: "Siamo qua in solidarietà di Alfredo e in solidarietà di tutti ial 41. Alfredo sta morendo. Stanno ...Spiegano al Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria: 'La scelta del trattamento sanitario a un detenuto al 41è, come prevede la legge, legata alla situazione e condizione ...

I giudici confermano una Circolare del 2017 che elenca i 21 canali ammessi in cella (di cui 15 della Rai). I reclusi non possono rivendicare il diritto ...