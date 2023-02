Dentro Roma c’è l’isola più piccola al mondo… ed è pure abitata!

Leggi su funweek

(Di domenica 19 febbraio 2023)piùal mondo si trovala città di. Non solo, èabitata. Stiamo parlando delTiberina, collegata alla terraferma dal Ponte Fabricio, sul lato del Campidoglio, e dal Ponte Cestio, sul lato Trastevere. LEGGI ANCHE: >> Vicinosi trova uno dei più piccoli borghi d’Italia: una vera perla da visitare Le leggende sulTiberina Si suole dire che questa siapiùdel mondo, ma che sia vero o no è al centro di diverse leggende che riguardano la sua nascita. C’è chi la fa risalire al 509 a.C., quando l’ultimo re disi vide spodestato. Sconfitto Lucio Tarquinio il Superbo, ini, per dimostrare l’odio nei suoi ...