Decarbonizzazione | la TPI di Curno partecipa al progetto europeo Herccules

(Di domenica 19 febbraio 2023). Innescare azioni concrete per il contenimento delle emissioni di CO2 in aree altamente industrializzate: è l’obiettivo di Hercules, ildi ricercavolto a dimostrare il ruolo decisivo dell’intera filiera di cattura, utilizzo e stoccaggio di CO2 (CCUS, Carbon Capture, Utilisation and Storage) nell’ambito del raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. La Tecno Project Industriale di, società del gruppo SIAD, dal 1987 operante nella realizzazione di impianti di cattura, recupero e liquefazione CO2, è partner dell’iniziativa finanziata da Horizon Europe e coordinata da LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza), insieme al Politecnico di Milano. Focus delè ladi due settori strategici per l’economia circolare – la ...