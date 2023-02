«De Laurentiis temeva che Vacanze di Natale non avrebbe fatto ridere Ci disse “che razza di film è?”»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023)di40 anni dopo. Sul Corriere della Sera, Fabrizio Roncone ci porta a Cortina d’Ampezzo, dove fu girato il, raccontando aneddoti sulla pellicola e sui suoi produttori, i De. Iluscì al cinema il 22 dicembre, ma fu girato a fine settembre. Poiché non c’erano ancora gli effetti digitali, l’effetto neve fu costruito con la schiuma per le strade e quintali di cotone idrofilo messo sui davanzali, mentre il problema dei campi lunghi fu risolto chiedendo a ciascun componente della troupe di portare dalla sua camera d’albergo un lenzuolo matrimoniale. Ilè prodotto da Luigi Dee da suo figlio Aurelio. Il giorno dell’anteprima tecnica in una sala mix di via Margutta, a Roma, ci sono anche loro due insieme ai fratelli Vanzina e ...