“De Ketelaere è un caso non più trascurabile | con lui in campo è come se il Milan fosse in dieci”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilieri ha vinto 1-0 sul Monza e Deha di nuovo mancato la possibilità di portare la squadra in vantaggio,accaduto in Champions col Tottenham. Oggi quasi tutti i quotidiani dedicano una nota al belga. Il Corriere dello Sport lo definisce unnon più. “A cinque minuti più recupero dalla fine, il portiere del Monza si è allungato sul diagonale di Tonali e Pessina ha respinto De. Il belga è unnon più, non solo per l’errore a porta vuota: è senza mordente, totalmente spaesato, assente. Quando ha sostituito Diaz, che non stava incantando ma correva e cuciva il gioco, èse ilrimasto in”. Sempre sul ...

Commenta per primo Charles Denon si è sbloccato neanche nel corso della sfida vinta per 1 - 0 dal Milan contro il Monza ... Non è unche tutti all'interno del club stiano provando ad ...... Triplice cambio per il Milan: Escono Messias, Diaz e Origi ed entrano Saelemaekers, Dee ...lungo per Origi che viene steso da Izzo e resta a terra per ricevere le cure mediche del44': ...

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha commentato un post su Instagram di Charles De Ketelaere dopo Monza-Milan scrivendogli "It's coming", cioè "Sta arrivando".