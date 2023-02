(Di domenica 19 febbraio 2023) In queste oreè stato protagonista di una simpatica gaffe. L'ex tronista è infattito e caduto. L'articolo proviene da Novella 2000.

... dama del trono over, per la sua somiglianza con l'ex volto del programma di Maria De Filippi , il gieffino. Di Padua , infatti, è rimasta a tal punto sorpresa da Andrea , che già ......80% di share 34puntata: 2.480.000 telespettatori pari al 18,7% di share Il cast completo Alberto De Pisis Andrea Maestrelli Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Daniele Dal Moro...

Davide Donadei scivola e cade: il video fa il giro del web Novella 2000

Davide Donadei: "Ci stavamo divertendo" - Grande Fratello VIP ... Grande Fratello

Gf Vip, Davide Donadei si confida con Antonino: "E' carina, ma strana" Il Pallone Gonfiato

Gf Vip, faccia a faccia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi (sua ex fidanzata) Sorpresa per Edoardo e Luca: le ilmattino.it

Davide Donadei racconta la sua ex storia d'amore - Mediaset Infinity Grande Fratello

In queste ore Davide Donadei è stato protagonista di una simpatica gaffe. L'ex tronista è infatti scivolato e caduto.I pensieri di Matteo Diamante Una riflessione fatta in confessionale, che nasce da un discorso portato avanti da Matteo Diamante e Davide Donadei, proprio in presenza di Nikita, durante il quale il ...