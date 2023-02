D’Ambrosio | «Importante vincere Più meriti del Napoli che demeriti nostri»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il difensore Daniloha commentato in questo modo la vittoria dell’Inter sull’Udinese da Rai Sport.– Daniloha parlato così su Rai Sport della vittoria dell’Inter sull’Udinese: «Eraper l’Inter dopo un mezzo passo falso e in virtù del fatto che affrontiamo il Porto in Champions League. L’Udinese è una squadra di gamba e fisica, non è facile affrontarla. Loro ti lasciano fare la partita però poi partono in contropiede. Nel secondo tempo ci siamo sbilanciati ma abbiamo tenuto abbastanza bene. Ilviaggia a una media di 100 punti, tenere il loro passo è difficile. C’è rammarico per il nostro percorso di crescita, ma avere il loro passo è troppo difficile. Ci sono piùloro che de...