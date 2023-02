Da promessa della ginnastica a campionessa di nuoto paralimpico | intervista a Giulia Ghiretti

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una chiacchierata convale più di cento corsi motivazionali. La sua teoria è semplice: «Spesso una risata di fronte all’ostacolo è il modo migliore per superarlo». Ma la lezione che c’è nascosta dietro è molto profonda: «La felicità è una condizione che prescinde dagli eventi esterni. Se anche la vita ti mette i bastoni fra le ruote, non è detto che tu non debba essere felice. La serenità è dentro, si costruisce giorno dopo giorno. E si basa soprattutto sulla consapevolezza»., 29 anni, parmigiana, un carattere d’acciaio e un sorriso che conquista, è una delle migliori nuotatrici paralimpiche del mondo: ha vinto decine di medaglie – tra cui due argenti e un bronzo ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro (2016) e Tokyo (2021) – e detiene il record mondiale nei 50 metri farfalla in vasca corta. Eppure il suo ...