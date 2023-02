Cristante | «Abbiamo l’obbligo di vincere per la Champions League»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) La Roma affronterà tra poco il Verona per continuare nella rincorsa ai primi quattro posti in campionato. Il centrocampista giallorosso Bryanha parlato così su Dazn. OBIETTIVO – La Roma si scontrerà con il Verona, Bryanha parlato così su Dazn del match: «Dobbiamo pareggiare l’intensità del Verona, andare forti, sappiamo che è una squadra difficile contro cui giocare. Dobbiamo andare al 100% per portare a casa il risultato. La Roma vuole tornare in, oggidiper restare in corsa per i primi quattro posti in campionato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...