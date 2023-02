Cremlino | da Occidente nessuna apertura a iniziative pace

(Di domenica 19 febbraio 2023) L'non mostra ancora alcunadisulla situazione in Ucraina. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1,. "...

la proposta del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko di ospitare a Minsk colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden ottenga sostegno in. Lo ha dichiarato il portavoce del...' Finora non c'è volontà o apertura nei confronti di iniziative di pace da parte dell'intero '. Così l portavoce del, Dmitry Peskov , in un'intervista al canale televisivo 'Rossiya 1', citato da 'Tass'.

(Adnkronos) - Da parte dell'Occidente non c'è alcuna disponibilità o apertura alle iniziative di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, intervistato da Rossiya 1