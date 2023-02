Covid in Italia | da inizio epidemia oltre 25 | 7 milioni di casi e 186 352 morti

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dall`dell`alle ore 12 del 15 febbraio 2023 sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata-19 25.755.936, di cui 186.352 deceduti. Sono i dati dell'ultimo report esteso dell'Iss sull'andamento della pandemia nel Paese. Fra il 6 e il 12 febbraio 2023 - si legge - sono stati segnalati 27.825 nuovi, di cui 54 deceduti.I dati del flusso ISS nel periodo evidenziano una incidenza in lieve diminuzione e pari a 47 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 54 per 100.000 abitanti. Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute l`incidenza è in lieve diminuzione.Dal 24 agosto 2021 al 15 febbraio 2023 sono stati segnalati 1.780.416di reinfezione, pari all`8,4% del ...