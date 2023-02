Cospito | in Romania striscione di solidarietà al consolato italiano di Cluj-Napoca

... in questi giorni, stanno manifestando pere per l'abolizione del 41 bis, sono stati ... missile ha attraversato la. Loro: Non è vero redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'...In particolare, si afferma chenon vuole manipolare la personalità di uno degli imputati e ... con l'Italia inserita in un insieme che avrebbe dovuto comprendere Spagna, Polonia,, ...

Cospito deve restare al 41 bis - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Minacce degli anarchici: lettera con proiettile nello stabilimento Iveco dove si producono i blindati Corriere

Cospito va salvato, è un dovere dello Stato left

La pietà per l'uomo non deve far dimenticare che Cospito è un ... Domani

Delmastro in Umbria: «Sul 41 bis non arretreremo, troppi stranieri in carcere e pochi agenti» Umbria 24 News

La busta non affrancata è stata indirizzata a un dirigente è firmato dalla Federazione anarchica informale. All'interno ci sono riferimenti al caso Cospito ...L'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 100 giorni ... con l'Italia inserita in un insieme che avrebbe dovuto comprendere Spagna, Polonia, Romania, Olanda e Svezia. Il presidente ...