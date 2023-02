Cosmopolita e organizzato | lontano da Napoli così vedono il club di De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Adesso mi aspetto, dopo la notizia data dal Corriere del Mezzogiorno che Deprenderà casa a Posillipo, che gli asedicisti e gli orfanelli aprano un dibattito di alto profilo. In quale quartiere occorre prendere casa per aver diritto alla qualifica di napoletano doc? Ai quartieri spagnoli, su a Cariati, nella zona di Chiaia o nel centro storico tra basiliche gotiche e decumani? A sostegno saranno scomodati La Capria, la Ortese … Forse sarà aperta la sottoscrizione di un appello (rivolto a chi, non ha importanza). Credo anche di sapere chi metterà la prima firma. Il re del… firmamento (=comunità di intellettuali impegnati a firmare appelli) napoletano. È proprio. Gli esami di napoletanità non finiscono mai per l’uomo che pescando in Georgia, in Nigeria, in Corea del Sud, in Camerun ha costruito auno “squadrone ...