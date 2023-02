Cosenza | donna uccide a coltellate un 75enne poi si costituisce

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 febbraio 2023) Un uomo di 75 anni, Rocco Gioffrè, è morto adopo essere stato accoltellato da unadi 47 anni, Tiziana Mirabelli. A quanto si è appreso, l'episodio è avvenuto nella casa di via Montegrappa della 47enne che poi si è costituita. Le indagini sono condotte dai carabinieri diin collaborazione con la Sezione rilievi del Nucleo Investigativo.Lasi sarebbe difesa da un'avance sessuale Erano vicini di casa, in due appartamenti che condividevano lo stesso pianerottolo Rocco Gioffrè e Tiziana Mirabelli. La, secondo il racconto reso ai carabinieri dopo che si è costituita in caserma accompagnata dal suo legale Cristian Cristiano, avrebbe reagito così ad un tentativo di approccio sessuale. Dopo l'aggressione da parte del vicino, che non sarebbe il primo episodio del genere, lei, ...