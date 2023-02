Cosenza | attivista per i diritti umani e candidata con la sinistra uccide il vicino di 75 anni | “Mi molestava”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tiziana Mirabelli ha ucciso giorni fa il suodi casa, Rocco Gioffrè, di 75. Ma si è costituita solo oggi, convinta al passo dal suo legale. I motivi del delitto li sta chiarendo davanti al sostituto procuratore di turno diche oggi pomeriggio l’ha interrogata. Tiziana Mirabelli, 47, ha riferito – secondo quanto riporta il Corriere.it – di essere stata più volte oggetto di attenzioni sessuali da parte del pensionato. L’omicidio sarebbe avvenuto in un appartamento di proprietà della Mirabelli che ha fatto ritrovare il cadavere agli inquirenti, fornendo lei stessa indicazioni. L’uomo è stato ucciso a coltellate. La donna – informachannel – è particolarmente conosciuta per le sue battaglie per idei lavoratori delle cooperative sociali ma anche ...

Una attivista dei diritti umani L'omicida, che ha precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, un figlio, lavora in una cooperativa sociale ma svolge saltuariamente anche lavori come badante.