Cos’è successo a Marcell Jacobs ai Campionati Italiani? Sconfitta e smorfie di dolore | si teme un infortunio

(Di domenica 19 febbraio 2023)è incappato nella secondaconsecutiva sui 60 metri al coperto. Dopo due anni di imbattibilità e venti successi consecutivi, il Campione Olimpico dei 100 metri è stato battuto per due volte nel giro di quattro giorni: mercoledì scorso aveva perso contro il quotato keniano Ferdinand Omanyala al Meeting di Lievin (6.54 contro 6.57), oggi il ko più inatteso contro il baldanzoso e sorprendente Samuele Ceccarelli aiIndoor (6.54 contro 6.55 ad Ancona). Uno stop che brucia per il Campione del Mondo e primatista europeo della specialità, che non sembra ancora essere nella forma dei giorni migliori e che sta faticando a ingranare in questo avvio di stagione. Indubbiamente gli eventi in sala non rappresentano il grande obiettivo di questa annata agonistica, dove il ...