Cosa c’è dietro l’astensionismo elettorale Il commento di Ceri

(Di domenica 19 febbraio 2023) La già bassa partecipazione al voto è ulteriormente diminuita nelle elezioni regionali del 13 febbraio. Ridotta a poco più di un terzo dell’elettorato (37,2% nel Lazio, 41,7 in Lombardia), essa vale come conferma di una tendenza che, come nelle elezioni politiche, è attiva da lungo tempo, non soltanto in Italia. È una tendenza che, se non si inverte, comprometterà la legittimità sostanziale dei governi e il funzionamento della democrazia rappresentativa. I fattori addotti dagli osservatori per spiegare il crescente astensionismo sono i più vari: dalla scarsa distinzione tra le proposte politiche alla volatilità delle alleanze, dal venir meno delle contese e delle passioni ideologiche alla sfiducia nella classe politica, dal divario tra le percentuali di lista nei sondaggi preelettorali all’opinione che il voto sia inutile tanto il risultato è scontato, dai costi per i fuori residenza ...