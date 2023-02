Corriere dello Sport – “Il West Ham su Milinkovic-Savic della Lazio”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) 2023-02-19 12:31:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: ROMA – La Premier League come futura destinazione di. L’ultima indiscrezione su una squadra inglese arriva dal The Sun: dopo gli interessamenti da parte di Newcastle, Arsenal e Manchester United, sul Sergenteci sarebbe pure ilHam. Sullo sfondo un intreccio di mercato: Declan Rice degli Hammers all’Arsenal per una cifra super di oltre 100 milioni, con Sergej alHam per sostituirlo. Il giocatore biancoceleste in scadenza nel 2024 fa gola a tante squadre. Laproverà la carta del rinnovo, altrimenti in estate ci sarà l’ultima occasione per monetizzare da una sua partenza. A gennaio 2024 potrebbe ...