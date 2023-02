Corea del Nord | missile intercontinentale come avvertimento per Washington

LaNord ha confermato di aver lanciato ieri un missile balistico intercontinentale (ICBM) come avvertimento per Washington e Seul, ...LaNord ha affermato di aver lanciato sabato un missile balistico intercontinentale come avvertimento per Washington e Seoul. Inoltre ha aggiunto che l'esercitazione riuscita 'a sorpresa' ...

Seul: 'La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico' Agenzia ANSA

La Corea del Nord lancia missile balistico nel Mar del Giappone QUOTIDIANO NAZIONALE

Corea del Nord: “Missile intercontinentale lanciato come avvertimento” Sky Tg24

Corea del Nord, “attacco nucleare fatale”. Kim lancia il missile balistico intercontinentale Il Tempo

Corea del Nord conferma il lancio del missile intercontinentale: «Avvertimento per Washington e ... Il Sole 24 ORE

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici intercontinentali. Le immagini sono state diffuse dalla TV di Stato di Pyongyang. I media ...Il segretario di Stato americano avverte Pechino nel caso decida si sostenere “materialmente” Mosca nel conflitto. L’Alto rappresentante Ue ribadisce quanto espresso da Von der Leyen sull’urgenza di i ...