Corea del Nord | lanciato missile balistico | ' Un avvertimento per Usa e Seul'

LaNord ha confermato di aver lanciato ieri un missile balistico intercontinentale (ICBM) come avvertimento per Washington e Seul , affermando che l'esercitazione 'a sorpresa', riuscita, ...Al fiancoPapa tedesco, però, dal settembre2007 fino al febbraio2013 c'è stato anche monsignor Alfred Xuereb , suo secondo segretario e oggi nunzio apostolico inSud. L'altro ...

Seul: 'La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico' Agenzia ANSA

La Corea del Nord lancia missile balistico nel Mar del Giappone QUOTIDIANO NAZIONALE

Corea del Nord: “Missile intercontinentale lanciato come avvertimento” Sky Tg24

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico nel mar del Giappone, dice la Corea del Sud Il Post

La Corea del Nord lancia un missile balistico a 200 km al largo di Hokkaido, nel Mar del Giappone RaiNews

Le forze armate nordcoreane hanno lanciato oggi un missile balistico in direzione del Mare del Giappone. La denuncia arriva da Seul, dove lo stato maggiore dell'esercito sta analizzando i dati relativ ...La Corea del Nord ha affermato di aver lanciato sabato un missile balistico intercontinentale come avvertimento per Washington e Seoul. Inoltre ha aggiunto che «l'esercitazione riuscita 'a sorpresa' d ...