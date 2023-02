Concorso docenti | 70 000 assunzioni entro il 2024 | requisiti e come funziona

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe assumere 70 mila insegnantiile rispettare, così, gli impegni presi all’interno del Pnrr. Peccato che, a quanto pare, non ci siano i tempi tecnici per raggiungere il proposito e assegnare i circa 50 mila posti vacanti (nel 2022 infatti il ministero ha assegnato solo il 41% dei 95 mila posti di ruolo disponibili). Il2023 L’unica via percorribile, dunque, sarebbe quella di unstraordinario (o “light”,qualcuno lo ha definito) rivolto ai precari con almeno 36 mesi di servizio, maturati negli ultimi 5 anni, da assumere già per l’anno scolastico 2023-(c’è chi parla di circa 20 mila supplenti). Il meccanismo potrebbe prevedere una immediata assunzione a tempo ...

