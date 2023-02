Come una belva Messina Denaro | questa roba con l' amica | l' audio privatissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Non è l'Arena torna a occuparsi di Matteo. Stavolta Massimo Giletti farà ascoltare al pubblico di La7 tutta una serie diinediti che il boss mafioso ha inviato a un'conosciuta in ospedale. Uno in particolare è piuttosto intimo, conche sembra parlare di sé quasi a “cuore aperto”. Infatti Giletti lo ha introdotto sostenendo che si tratta di unmolto particolare, in cui il boss si descriveun uomo che non ama essere guardato all'interno. “Io sfuggo dal farmi conoscere - è la confidenza di- anche da mia mamma. Sono così, sono tipo un felino. Sono sempre stato… cioè con me stesso più che altro e quando le persone mi studiano e mi indovinano mi ...