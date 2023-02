Come ti racconto la guerra in Ucraina Un anno di InfoOps del Cremlino

Leggi su formiche

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il 24 febbraio sancirà il triste scoccare dei 365 giorni dall’invasione dell’da parte dell’esercito di Mosca e l’inizio di conflitto che promette di ridisegnare profondamente lo scacchiere di sicurezza del continente europeo. Un momento di opportuna riflessione tanto dal punto di vista militare, politico e umanitario, quanto sotto il profilo della comunicazione strategica e delle operazioni di influenza informativa legate alla(attività spesso bollate con la generica etichetta di Infowar). Un tema al quale il Centro di Eccellenza per le Comunicazioni Strategiche della Nato (StratCom CoE) di Riga ha dedicato l’evento “How to lose the information war: a case study of Russia”, un meeting di presentazione di alcuni studi selezionati relativi alle attività diorchestrate dalprima, durante e ...