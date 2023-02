Come l’Atalanta Influisce sui Prestiti e sull’Aumento Calo dei Valori di Mercato

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) Da Pasalic a Ibañez : questo è il paradigma deicalcistici. Una soluzione che può rivelarsi un’opportunità d’oro per le squadre, che possono trarre vantaggio dai giocatori in prestito, sia in entrata che in uscita.è una delle squadre che ha saputo sfruttare al meglio questa soluzione, dimostrando un acume che può essere paragonato a una vera e propria alchimia. Prendiamo Mario Pasalic: l’ex Milan arrivato a Bergamo in prestito dal Chelsea con un aumento di VdM da 17 Mio. € (da 8 a 25 Mio. €). Un’operazione che ha portato una vera e propria ricchezza al, soprattutto considerando che il costo complessivo è stato di soli 17 Mio. €. Un’altra grande occasione è stata quella di Roger Ibañez, arrivato dalla Fluminense per 4 Mio. € e poi ceduto alla Roma per 9 Mio. € dopo due anni. Un vero e proprio affare! Ma ...