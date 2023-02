Come La Clausola Può Renderti Ricco

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) ROMA – Il Pirata Muriqi potrebbe portare un tesoretto di benvenuto nella cassa della Lazio. Dopo essere stato ceduto in estate al Maiorca, i biancocelesti hanno mantenuto una parte della futura rivendita. E,una tempesta di sabbia nel deserto, Vedat ieri ha segnato nel match vinto dal club delle Baleari contro il Villarreal per 4-2. Il kosovaro ha offerto un assist e ha messo la sua firma sulla quarta rete. Una prestazione che non si vedeva da sette gare, una vera esplosione di emozioni. Ventuno presenze totali con 9 gol e 2 assist. Muriqi piace a tanti club e la Lazio attende. Il Maiorca per liberarlo chiede di versare larescissoria di 38 milioni. Una somma che porterebbe ben 17 milioni di euro nella cassa biancocelesti,una cascata d’oro in vista del mercato estivo. Una scelta che potrebbe rivelarsi preziosa per ...