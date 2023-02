Come ci dobbiamo approcciare ai film Marvel oggi?

Leggi su screenworld

(Di domenica 19 febbraio 2023) Su Rotten Tomatoes, il noto aggregatore delle opinioni di critica e pubblico, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ottenuto lo sciagurato simbolo del marcio. Si tratta del secondo capitolo nel corso delCinematic Universe a ritrovarselo affibbiato, sorte toccata in precedenza a Eternals. Le ragioni delle tante cose che non vanno nelle abbiamo raccolte nella nostra recensione: più perplessità che spensieratezza, più ansia di fare tutto in grande che ambizione per poterci effettivamente riuscire. Qualcuno già batte un colpo sul tavolo e annuncia: siamo al giro di boa, la bollasta per scoppiare. Non è così e sicuramente non lo sarà ancora per qualche tempo. Di certo è innegabile l’insinuarsi di un persistente malumore anche tra i più fedeli scudieri di un franchise che ha cambiato il modo di intendere la fruizione ...