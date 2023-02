Cloaca | fai schifo al ca*** | Fedez insulta Mario Giordano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ancora lui. Ancora, il rapper dei baci a Sanremo e delle volgarità assortite. Questa volta pensa bene diree Fuori dal coro, la trasmissione di Rete 4, il tutto ovviamente indossando la maglietta-sponsor del suo podcast. Infatti il maritino di Chiara Ferragni ha telefonato a una inviata del programma, la quale aveva chiesto a degli amici die Ferragni se il rapper fosse omosessuale. Enon ha gradito più di tanto. Così, su Instagram, ha postato un video in cui mostra parte della telefonata all'inviata di. Ma non solo. Come detto, poi passa agli insulti: "Caro, siete ladel giornalismo, fateal ...

Questa non è un inchiesta - dice un Fedez visibilmente arrabbiato - se lo è è 'un inchista del c…, è ladel giornalismo '. Fedez ha poi attaccato personalmente anche lo stesso Mario ......può permettersi di dire niente ma se tiun botox di troppo (a decidere se è troppo oppure no è il ministero della invadenza, del paternalismo e del non farsi mai i cazzi propri) si apre la...

Fedez contro Mario Giordano: “Fai chiedere ai miei amici se sono gay Non è inchiesta, questa è cloaca del giornalismo” Repubblica TV

Fedez contro Mario Giordano in un video sui social: «Fai chiedere ai miei amici se sono gay Cloaca del giornalismo» Corriere TV

I Ferragnez alla crisi del settimo anno Lei è apparsa senza fede. Per le malelingue è show business - Luce Luce

In questo mondo di body positivity va tutto bene tranne la chirurgia estetica Il Foglio

Any Given Friday – Ogni Maledetto Venerdì (Speciale Sanremo 2023) IndieForBunnies

Fedez attacca Fuori dal Coro: "La cloaca del giornalismo" Il tutto scaturisce proprio ... però ci metto sempre la faccia. Mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista però non ...Ma perchè qualcuno ha contatto tutti i miei amici di infanzia facendo domande sulla mia presunta omosessualità Caro Mario Giordano per me siete la cloaca del giornalismo. E quando dico le mie ...