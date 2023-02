Claudio Baglioni torna ai live spettacolari con “aTUTTOCUORE”

Zero spiega: "Se Renato Zero osono diventati quello che sono, il merito è anche dei collaboratori che li hanno seguiti e consigliati bene". C'entra anche la gavetta. "Io conosco ...Quando gli chiedono di chiarire meglio la su posizione aggiunge: 'Se Renato Zero osono diventati quello che sono, il merito è anche dei collaboratori che li hanno seguiti e ...

Claudio Baglioni “critica” Sanremo 2023, frecciatina ad Amadeus «Le canzoni diventano contorno». La frase che ilmessaggero.it

Sound check Claudio Baglioni ad Imola – doremifasol.org Claudio Baglioni

La magia di Claudio Baglioni in uno Stignani pieno di fan il Resto del Carlino

Claudio Baglioni in concerto a Milano: le sue canzoni, la nostra storia Radio Italia

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Imola Sky Tg24

Dopo l'enorme successo del tour solistico di 156 concerti nei teatri lirici di Dodici Note Solo Bis, Claudio Baglioni ritorna ...In passato avevamo una serie di collaboratori che ci consigliavano di altissimo livello. Loro hanno permesso a Renato Zero, Claudio Baglioni e altri di indossare una identità, per questo non è colpa ...