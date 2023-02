Classifica marcatori Premier League 2022 2023 | i bomber del campionato inglese

Spezia - Juventus 0 - 2: 32' pt Kean; 21' st Di Maria Spezia (4 - 2 - 3 - 1): Dragowski sv (25' st Marchetti 6); ... La Juventus può quindi festeggiare la vittoria che la porta ina ...Spezia - Juventus 0 - 2: Kean 32 , Di Maria 65Serie A: Napoli punti 62, Inter 47, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Roma** 41, Bologna e Juventus* 32, Torino** e Udinese 30, ...

Marcatori: 51' Di Prisco, 96' Romano Il Paris Saint-Germain, dopo la doccia fredda in Champions League (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po', battendo in casa nella 24/a giornata della Ligue 1 il Lilla allenato da Pau ...