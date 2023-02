(Di domenica 19 febbraio 2023) A.S.s.r.l. Unipersonale – Via Ca’ dai Pase n° 41/B, 35013– C.F. 01317970240 – P.IVA 02306920287 – Reg.Imp. n° 01317970240 – R.E.A. PD: 0221075 – Capitale Sociale € 2.500.000,00 int.ver.Direzione e coordinamento SO.FI.D.A. S.P.A. Fonte articolo e foto: www.as.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...30 FC Volendam - Vitesse 2 - 0 18:45 FC Groningen - FC Emmen 1 - 1 21:00 Feyenoord - AZ 2 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Brescia 1 - 0 14:003 - 2 14:00 Cosenza - ......30 FC Volendam - Vitesse 2 - 0 18:45 FC Groningen - FC Emmen 1 - 1 21:00 Feyenoord - AZ 2 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Brescia 1 - 0 14:003 - 2 14:00 Cosenza - ...

Reggina, che mazzata! Da 0-2 a 3-2 a Cittadella, quarto stop di fila StrettoWeb

Cittadella-Reggina, Cardona: "L'arbitraggio ci amareggia, ci faremo sentire" TuttoReggina.com

Reggina, mai sola in trasferta: i numeri nei settori ospiti, a Cittadella oltre 900 TuttoReggina.com

Parma flop, crollo Reggina. Perugia a valanga, il Bari riacciuffa il Cagliari La Gazzetta dello Sport

Cittadella - Reggina (3-2) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Prestazione a due volti per la Reggina a Cittadella, perfetta nel primo tempo, disastrosa nella ripresa. Per i due quotidiani scelti oggi, bene Menez e Rivas, male la difesa, Inzaghi e ..."Da 0-2 a 3-2 in casa del Cittadella, e la crisi della Reggina è ufficialmente aperta. Cinque sconfitte nelle ultime sei (4 di fila), fase difensiva horror nel nuovo anno (11 gol subiti) e una Fabbian ...