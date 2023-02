Ciclismo | Vuelta Andalucia Corsa a Pogacar | ultima tappa a Fraile

A podio nella giornata gli italiani Covi e Pasqualon. ROMA - Omar Fraile ha vinto oggi la quinta e ultima tappa dellaa Andalucia, con partenza da Otura e arrivo ad Alhaurin de la Torre dopo 184.3 chilometri. Lo spagnolo del team Ineos Grenadiers si è imposto in volata davanti a due italiani, ovvero il ...Tadej Pogacar si conferma un cannibale del. Lo sloveno, due volte vincitore del Tour de France, ha conquistato la vittoria della classifica generale anche nellaAndalucia 2023 , controllando tutti i diretti avversari durante l'...

Ciclismo: Vuelta Andalucia. Ancora Pogacar a bersaglio, sua la 4^ tappa sport.tiscali.it

Vuelta Andalucia: Pogacar è scatenato e regala il bis La Gazzetta dello Sport

LIVE Vuelta a Andalucia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: l'ultima frazione va a Fraile! Secondo Alessandro Covi OA Sport

Ruta del Sol - Pogacar: "Hanno provato ad attaccarci tutti. Altra vittoria Un successo per la squadra" Eurosport IT

Vuelta a Andalucia - Tadej Pogacar sa solo vincere: Enric Mas prova a seguirlo, ma va ko ad Iznájar Eurosport IT

UAE Emirates vicina al cinque su cinque alla Vuelta a Andalucia 2023: nella quinta ed ultima tappa però arriva la vittoria iberica, firmata Omar Fraile, che si impone nello sprint in quel di Alhaurín ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA AO ALGARVE (CRONOMETRO CON GANNA) DALLE 15.30 13.55 A tirare il gruppo insegitore è la UAE Emirates, che non vuole forzare il ritm ...