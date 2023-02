Ciclismo | vicino il debutto di Vincenzo Nibali in mountain bike - Sport - Altri Sport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il siciliano sarà di scena in Spagna a fine mese con l'obiettivo di partecipare alla Cape Epic in ...

, la maglia gialla finisce fuori strada Con i suoi 24,4 chilometri a conclusione di una ... Tom Pidcock è partito in maglia gialla, inseguito dada Van Wilder e Almeida, staccati di 5'' e ...Il siciliano sarà di scena in Spagna a fine mese con l'obiettivo di partecipare alla Cape Epic in ...

Ciclismo, vicino il debutto di Vincenzo Nibali in mountain bike QUOTIDIANO NAZIONALE

Ciclismo: sempre più vicino l'esordio stagionale per Marco Betteo Azzurra TV

Volta Algarve - Pidcock: "Avevamo fallito troppe occasioni. Confesso ... Eurosport IT

La soddisfazione di Malagò: «Il Giro a Roma Una grande ... Bicisport

Da Cusio (e dalla Francia) un nuovo fenomeno del ciclismo: Enzo ... La Voce delle Valli

VOLTA ALGARVE - A giocarsi la classifica generale erano Pidcock, Van Wilder e João Almeida, ma hanno avuto tutti tempi piuttosti alti durante la crono finale ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...