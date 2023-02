Chiuse candidature per il progetto gratuito | C I O E dedicato a Massimo Troisi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Oggi 19 Febbraio 2023 il grande attore e registaavrebbe dovuto compiere 70 anni, conoscendo la sensibilità e l'attenzione del nostro artista vesuviano, i loro amici di sempre Lello Arena ed Enzo De Caro hanno pensato ad un grandedi cui ne sarebbe fiero: ilC.I.O.E CENTRO INTERDISCIPLINARE OPPORTUNITA' ESPRESSIVA che dà l'opportunità di far seguire a titoloper tre mesi una scuola di recitazione, danza, canto, ed arti varie(artisti di strada e circensi)magari scoprendo volti nuovo che non hanno avuto ancora la possibilità di affermarsi diventando protagonisti dei capolavori come LA SMORFIA esibendosi a Piazza del Plebiscito in occasione della terza edizione di RESTATE A NAPOLI nel mese di Agosto.accolto e sostenuto con grande ...

' Attenzione comunichiamo che le richieste di adozione dei cuccioli sequestrati sono. I cuccioli devono terminare il protocollo sanitario e giuridico, quindi le richieste già pervenute saranno ......- Castiglione D'Orcia L'Erta di Radda - Radda in Chianti La Palazzetta - Montalcino Le- ... Dopo aver raccolto oltre 150da parte del pubblico e aver effettuato una prima scrematura, ...

Dopo la Via Appia avanza il dossier dei monasteri benedettini, la posta in gioco per i siti Unesco Il Sole 24 ORE

Premio Strega ragazze e ragazzi 2023: i candidati per la migliore ... Maremosso

Come si vota alle elezioni regionali in Lombardia 2023: date, candidati, fac simile schede IL GIORNO

"Si può fare, con impegno" Palandri lancia la sfida LA NAZIONE

Servizio civile, avanti c'è posto Fino al 20 febbraio per candidarsi il Resto del Carlino

I punti di forza delle candidature italiane sono stati illustrati pochi giorni fa a Parigi dal ministro Gennaro Sangiuliano ...Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria 2-0 in casa della Salernitana La Lazio di Maurizio Sarri è tornata a vincere in campionato dopo tre turni a vuoto e, superando 2-0 in trasferta la ...