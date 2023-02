Chi è Samuele Ceccarelli | l’uomo che ha battuto Marcell Jacobs “Il giorno in cui ho sconfitto il Campione Olimpico”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023)narrerà per generazioni e generazioni l’impresa compiuta domenica 19 febbraio 2023, ilin cui haildei 100 metri. La stoccata per eccellenza dell’universo sportivo, la magia sognata fin da quando si sono mossi i primi passi nell’atletica leggera e che sembrava irrealizzabile. Il toscano hasui 60 metri ai Campionati Italiani Indoor: è sgusciato sulla sinistra del Messia dello sport tricolore e ha trionfato con un eccellente 6.54, precedendo di un centesimo ildel Mondo e primatista europeo della specialità. Un pomeriggio da favola che questo ragazzo di 23 anni ricorderà per tutta la vita. Un exploit da brividi, che però non è frutto ...