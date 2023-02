Chi è Samuele Ceccarelli | lo sprinter che ha battuto Marcell Jacobs

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) –, 23 anni compiuti il 9 gennaio, si toglie lo sfizio di batterenella finale dei 60 metri agli Assoluti Indoor di Ancona. Il velocista di Massa vince in 6”54, precedendo di un centesimo il campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri, nonché campione mondiale ed europeo dei 60 metri indoor., con il crono di oggi, fa segnare il terzo tempo italiano dietro il 6”41 di(19 marzo 2022) ed il 6”51 di Michael Tumi (17 febbraio 2013), sistemandosi davanti al 6”55 di Pierfrancesco Pavoni (7 marzo 1990). Il 23enne, portacolori dell’Atletica Firenze Marathon allo stato attuale è il terzo europeo dell’anno a due settimane dagli Euroindoor di Istanbul. “Non ci sono parole per descrivere questa emozione, vincere il primo ...

Ceccarelli, 23 anni compiuti il 9 gennaio, si toglie lo sfizio di battere Marcell Jacobs nella finale dei 60 metri agli Assoluti Indoor di Ancona. Il velocista di Massa vince in 6'54

Samuele Ceccarelli narrerà per generazioni e generazioni l'impresa compiuta domenica 19 febbraio 2023, il giorno in cui ha sconfitto il Campione Olimpico dei 100 metri.